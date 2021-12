A Montesano una “casa per gli amici della montagna”

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Pubblicata la Determina di aggiudicazione definiva efficace dei lavori relativi al finanziamento ottenuto per la ex Scuola di Perillo per il tramite del GAL Vallo di Diano. Le opere che prenderanno avvio con il miglioramento delle condizioni climatiche consistono in miglioramenti e sistemazioni edilizie, pitturazione ed intonaci, impianti solari termici e generatore di calore, miglioramento area esterna, superamento della barriera architettonica di ingresso, altre lavorazioni.

«L’immobile diventerà una Casa per tutti gli amici della Montagna. Associazioni, gruppi boy-scout, scolaresche, studiosi, produttori di tipicità, appassionati della montagna e dei nostri luoghi, troveranno dalla prossima primavera un posto dove svolgere le proprie attività, dove incontrarsi, dove confrontarsi per valorizzare, sempre più, i nostri siti di montagna e in generale il nostro territorio», spiega il sindaco Giuseppe Rinaldi.

«Un luogo, ecco, per gli amanti della natura e della sua bellezza. Un luogo, che suscita ad alcuni particolari ricordi, per Montesano ma non solo. Un luogo da riaprire», conclude il primo cittadino.