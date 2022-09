SS18 Scario – Policastro, lavori con fondi della Regione. Oggi sopralluogo

Potrebbero esserci buone notizie per la viabilità nel comprensorio del Golfo di Policastro. La Regione, infatti, è pronta a far fronte agli interventi di sistemazione della SS18 tra Policastro e Sapri. A causa del maltempo dei giorni scorsi, infatti, una porzione di asfalto è crollata, determinando l’apertura di una voragine nella carreggiata sul ponte che attraversa il fiume Bussento.

Criticità sulla SS18 Scario – Policastro

Già l’inverno scorso erano emerse criticità che avevano portato ad una parziale chiusura dell’arteria. Ieri è stato convocato in Regione un tavolo tecnico per affrontare la questione.

Presenti i sindaci di Santa Marina e San Giovanni a Piro, rispettivamente Giovanni Fortunato e Ferdinando Palazzo, il consigliere delegato alla viabilità della Regione Luca Cascone, il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il personale dell’Ente regionale e provinciale, genio civile e protezione civile.

Le opere

L’obiettivo è quello di pianificare un intervento di somma urgenza sulla SS18 tra Scario e Policastro. Oggi si terrà un sopralluogo in zona per stabilire le modalità e i tempi di intervento. L’obiettivo è quello di garantire innanzitutto l’apertura al traffico della strada con senso unico alternato, in attesa di riaprire completamente l’arteria.

Ad oggi, infatti, con la SS18 chiusa tra Scario e Policastro i cittadini sono costretti a lunghi percorsi alternativi.