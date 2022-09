Sp66 del Ciglioto: al via lavori di messa in sicurezza

Buone notizie per la viabilità nel basso Cilento. La Provincia di Salerno, infatti, ha annunciato l’avvio dei lavori per la Sp66 del Ciglioto. Si tratta di opere da compiere in tratti ricadenti nel Comune di Camerota. Interventi che porteranno alla riparazione e all’integrazione di barriere stradali in tratti saltuari della provinciale.

Sp66 del Ciglioto: i lavori

Il costo degli interventi ammonta a circa 93.500 euro. Il presidente della provincia, Michele Strianese, riassume le opere che presumibilmente inizieranno il primo ottobre al fine di «garantire il regolare deflusso del traffico e rimuovere le condizioni di pericolo».

Nello specifico l’opera «consiste nella riparazione e sopraelevazione di parapetti in pietra, nel ripristino di barriere di sicurezza incidentate e/o danneggiate e infine, nella integrazione e nuova installazione di barriere di sicurezza».

La Sp66 del Ciglioto che permette di raggiungere il Capoluogo, era già stata interessata da lavori durante la scorsa stagione estiva. In particolare in quel caso l’Ente provinciale aveva investito 168mila euro per il miglioramento della sicurezza.

Nello specifico si era provveduto al rifacimento del tappetino d’usura in tratti saltuari di strada e alla risagomatura del piano viabile laddove necessario. Interventi tampone che comunque garantiscono una maggior sicurezza ai tanti mezzi di passaggio.