Chiude la tenenza della Guardia di Finanza di Casal Velino

Addio alla tenenza della Guardia di Finanza di Casal Velino. Da oggi chiude un importante presidio di legalità e vigilanza situato sul litorale. Lungo la costa del Cilento resteranno attive soltanto due stazioni territoriali, alle due estremità del territorio: Agropoli a nord e Sapri a sud.

La chiusura della Guardia di Finanza a Casal Velino

La notizia filtrava da tempo e rappresenta una conseguenza della promozione della tenenza della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania a compagnia.

Una notizia diffusa lo scorso anno con entusiasmo dal senatore Francesco Castiello che aveva parlato di un cambiamento importante che avrebbe garantito un maggiore controllo del territorio contro le infiltrazioni criminali. Di fatto, però, i cittadini di Casal Velino contestano proprio il parlamentare pentastellato per non aver difeso la guardia di finanza del centro costiero.

Casal Velino nel 2019 da Brigata era stata elevata a tenenza. Un provvedimento che si pensava potesse servire anche a rafforzare il presidio. Di fatto, invece, da oggi, i baschi verdi non occuperanno più l’immobile di via Velia, a pochi passi dall’area portuale e dal Lungomare. Saranno dislocati in altre caserme.

Già in mattinata gli operai hanno provveduto alla dismissione della tenenza di Casal Velino e allo smontaggio di tutte le insegne.