Agropoli, domani (30 settembre) open day vaccinale

Tornano gli open day vaccinali ad Agropoli, dedicati a tutti i cittadini del comprensorio. L’appuntamento è fissato per il prossimo 30 settembre, dalle ore 15 alle ore 18. Causa la dismissione del centro vaccinale di via Taverne, dove dovranno prendere il via degli interventi di abbattimento e ricostruzione di una palazzina polifunzionale, l’open day è in programma presso l’ex ospedale di Agropoli.

Ad Agropoli un open day: i dettagli

Sarà possibile sottoporsi a prima e seconda dose con vaccino Pfizer e a terza e quarta dose con vaccino con “Comirnaty Original/Omicron BA.1” di Pfizer, ovvero il vaccino aggiornato alle nuove varianti.

Possono sottoporsi alla quarta dose soltanto alcune categorie di persone, cioè gli over 60, i fragili dai 12 anni in su, gli operatori sanitari, gli operatori e gli ospiti di strutture per anziani e le donne in gravidanza.

I vaccini disponibili in Italia

Nella campagna vaccinale autunnale sono presenti diversi vaccini anti-Covid aggiornati alle nuove varianti. A realizzarli Pfizer-BioNTech (Comirnaty) e Moderna (Spikevax), entrambi efficaci contro Omicron. Spikevax, però, è ancora in attesa di autorizzazione.

“Gli studi hanno dimostrato che possono innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo Sars-CoV-2 originale in persone precedentemente vaccinate”, ha spiegato l’Ema. L’Asl Salerno per ora somministrerà soltanto il vaccino Pfizer.