A Controne mensa scolastica a km0

Mensa a chilometro zero Controne, con prodotti locali a far parte della dieta per i piccoli studenti. Una iniziativa lodevole quella dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettori Poti. Il territorio vanta vari prodotti, su tutti i legumi, che rappresentano una vera e propria eccellenza.

Mensa a Controne: l’iniziativa

Il servizio mensa a Controne partirà il prossimo 3 ottobre con questa novità. «L’amministrazione comunale ha voluto aggiungere valore al menu al fine di esaltare i nostri prodotti tipici e offrire alle famiglie un’offerta di qualità», fanno sapere da palazzo di città

Per questo motivo all’interno dell’offerta della mensa scolastica verranno integrati ingredienti tipici della cucina locale quali Olio Extra Vergine di Oliva di Controne, Ceci di Controne e Fagioli di Controne.

I precedenti

Anche altri comuni negli anni hanno proposto iniziative simili. Caggiano ciascun anno garantisce delle detrazioni sui costi della mensa per chi conferisce olio extra vergine d’oliva. Lo stesso viene poi servito ai bambini che usufruiscono del servizio.

I comuni, attraverso la proposta di una mensa a chilometro zero, hanno l’opportunità di offrire pasti con prodotti locali con un duplice risultato: sono più genuini di quelli derivanti da produzione industriale, garantiscono all’Ente una spesa minore e favoriscono le aziende locali che li producono.