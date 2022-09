Struttura in amianto a Capaccio, sindaco ne ordina la demolizione

Struttura in amianto all’interno di un parco a Capaccio, sindaco ne ordina la rimozione. Il provvedimento arriva da parte del primo cittadino Franco Alfieri che ha firmato un’ordinanza diretta ad un condominio della zona.

Struttura in amianto a Capaccio Paestum: le segnalazioni

L’atto segue le contestazioni dell’Asl Salerno, Dipartimento di Prevenzione, che da una serie di verifiche aveva accertato la presenza di una tettoia poggiante su pilastri in ferro in cemento amianto. La stessa aveva una dimensione di 20 metri x 3. La pericolosità è dettata dal fatto che la struttura risulta essere deteriorata, annerita e con presenza di licheni che ne compromettono la compattezza.

«La tettoia, posta a copertura dei posti auto a disposizione dei condomini del parco, necessita di opportuni e specifici interventi tecnici di manutenzione straordinaria o trattamenti per l’eventuale ripristino e messa in sicurezza, oppure di opportuna sostituzione», hanno evidenziato dal dipartimento di prevenzione.

L’ordinanza del sindaco Franco Alfieri

Così, in ragione della potenziale pericolosità della struttura, il sindaco ha imposto entro 30 giorni al condominio di richiedere l’intervento di una ditta specializzata per la messa in sicurezza e la rimozione mediante smaltimento dei manufatti in amianto.

In caso di inottemperanza interverrà direttamente il Comune, con azione in danno dei proprietari.