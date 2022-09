Passaporto ematico: un convegno a Castellabate

Venerdì 30 settembre, alle ore 19:00, presso l’Aula Consiliare “Corrado Grande” del Comune di

Castellabate, il Rotary Club Vallo della Lucania–Cilento ha organizzato un Convegno sull’importanza

dell’obbligatorietà del “Passaporto Ematico”.

Cos’è il passaporto ematico

Quest’ultimo è un certificato di idoneità rilasciato agli atleti, che traccia nel tempo i parametri ematici e cardiaci degli sportivi.

I controlli, effettuati da medici specialisti nel settore, consentirebbero di evidenziare anomalie, patologie preesistenti ma non note agli atleti e alle loro famiglie (nel caso di minori) e tutto quanto possa “raccontare” sulla salute degli sportivi. L’esito negativo darebbe l’ok al rilascio del passaporto ematico.

L’iniziativa del Rotary Club

Nella programmazione del Club Rotary Vallo della Lucania-Cilento di quest’anno, il Presidente dr. Giuseppe Ametrano ha previsto degli eventi sull’importanza della tutela della salute nello sportivo e per ciascun individuo – rappresentando, oggi, un elemento non trascurabile.

Compito del Rotary è ricercare nelle problematiche, il modo più semplice per trovarne possibili soluzioni, e quale miglior scelta se non quella di sensibilizzare anche i non “‘addetti ai lavori”. All’incontro saranno presenti i soci del Club, il Sindaco del Comune di Castellabate Dr. Marco Rizzo, il dr. Antonio Brando Governatore Nominato Distretto 2101 A.R. 2024-2025, il Dr. Davide Polito Presidente Fondazione “Fioravante Polito” di Castellabate. Dopo i saluti istituzionali, interverranno il dr. Gaetano Schiavo, Direttore del Laboratorio Analisi del P.O. San Luca di Vallo della Lucania e Past President del Club Rotary Vallo della Lucania – Cilento, il dr. Giovanni D’Arena Ematologo P.O. “S. Luca” – Asl Salerno e Presidente della Società Italiana di Citometria, il dr. Giuseppe Ventre Responsabile del Centro Diagnostico Ventre di Salerno e il dr. Enrico Nicoletta Responsabile Promozione Turistica del Comune di Castellabate.

Alla fine dei lavori del convegno sul passaporto ematico avverrà la Premiazione a Rosario Tavola, figlio dello stilista scomparso prematuramente Arminio Tavola con il maestro Fernando Mangone e le sue opere, e la Firma del Protocollo d’Intesa Fondazione Fioravante Polito e Rotary Club Vallo della Lucania-Cilento.