Conviene più affittare o acquistare casa? Ecco il parere degli esperti

Secondo gli esperti, la risposta a questa domanda non è univoca. Bisogna valutare diversi fattori prima di prendere una decisione. Da un lato, affittare può essere vantaggioso perché si ha la possibilità di cambiare casa quando si vuole e non si è obbligati a rimanere legati ad un contratto per anni. Dall’altro, comprare casa può essere più vantaggioso se l’obiettivo è quello di mettere da parte della liquidità o di ricevere un rendimento dall’immobile. Inoltre, in alcuni casi, il fisco offre degli sgravi fiscali agli acquirenti di immobili.

Quanto costa affittare un immobile?

Secondo i dati di un recente studio, mediamente il canone annuo richiesto per affittare un appartamento in Italia è pari a circa 9.600 euro. Questa cifra sale a 11.700 euro se si prende in considerazione anche la spesa relativa all’affitto di un box o di un garage.

Il canone di locazione rappresenta una spesa importante per molte famiglie italiane, che devono far fronte a un aumento dei costi della vita.

Quando conviene acquistare casa

Il mercato immobiliare è in costante movimento e le scelte da prendere sono sempre più importanti. Innanzitutto bisogna analizzare quanto si è disposti a spendere: se si ha un budget limitato, è preferibile acquistare un immobile piuttosto che affittarlo.

Inoltre, bisogna tenere conto della situazione personale: chi desidera cambiare casa frequentemente o avere la possibilità di trasferirsi in qualsiasi momento non dovrebbe investire nell’acquisto di una proprietà, ma optare per l’affitto.

Quando conviene affittare casa

Affittare casa è sempre vantaggioso? La risposta non è scontata, anzi, a seconda delle circostanze può essere più conveniente acquistare un immobile. Tuttavia, ci sono alcuni momenti in cui affittare un appartamento diventa la scelta migliore. Innanzitutto, quando si è single o in coppia senza figli e non si ha la necessità di avere una casa propria.

In questi casi, affittare un appartamento permette di avere maggiore libertà e flessibilità nel cambio di residenza: se dovesse servire si può sempre trovare un altro alloggio senza dover vendere l’immobile che si è appena comprato.

La convenienza a lungo termine

Secondo gli esperti, la convenienza a lungo termine è nettamente a favore dell’acquisto. Infatti, affittare un immobile significa sostenere costi mensili più o meno fissi, mentre l’acquisto richiede un investimento iniziale che – se ben pianificato – può essere recuperato nel corso degli anni. Inoltre, acquistando casa si ha la possibilità di riscattarla in futuro e di beneficiare così degli eventuali aumenti di valore.