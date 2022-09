Un murale a Corleto Monforte per papa Francesco

“Ama il prossimo tuo”. Non soltanto il comandamento dell’amore, fulcro dell’etica cristiana, ma anche un messaggio da rivolgere a chiunque affinché abbia questa formula come linea guida per la propria esistenza.

Un murale a Corleto Monforte

Ama il prossimo tuo è anche il tema di un murale realizzato a Corleto Monforte. Una iniziativa a scopo benefico promossa dall’amministrazione comunale e dall’associazione Bimed. L’opera è stata portata a termine dall’artista Alice Moliterno.

Il murale e il relativo messaggio arrivano in un momento storico come quello attuale in cui l’amore e il rispetto per il prossimo vengono meno. Esempio ne è il conflitto in Ucraina. L’auspicio è che la guerra cessi presto e il murale punta proprio a lanciare un messaggio di pace.

L’associazione Bimed, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo punta a realizzare più murales in vari comuni del salernitano. Sarà poi realizzato un video con tutte le immagini dei messaggi di pace e solidarietà che partono dal territorio da donare a Papa Francesco.

Il commento

Soddisfazione dell’amministrazione comunale per il murale realizzato a Corleto Monforte. «Grazie a proprietari dell’immobile, per aver concesso L’utilizzo della facciata, e altrettanto grazie alla fotografa Chiara Capozzolo, che ci ha donato le sue meravigliose foto di Corleto, che ci aiuteranno a rappresentare e far conoscere il nostro paese», fanno sapere da palazzo di città.