Calcio a 5 femminile: riparte la Serie C, presenti Gelbison ed Herajon

Nelle ore scorse la LND Campania ha reso noto che saranno due i gironi del campionato di Serie C di calcio a 5 femminile per la stagione 2022-2023.

L’inizio del campionato è fissato al 30 ottobre mentre quello della Coppa Italia al 9 ottobre 2022, le società che prenderanno il via all’annata ormai alle porte sono, invece, 19. Presenti per il nostro territorio la Gelbison e l’Herajon.

Serie C Calcio a 5 Femminile, riparte dalla Coppa: i gironi

1 Futsal Quarto – Meridiana Sport E Svago – Virtus Prometeo Sport

2 Lady Mondragone – Orgoglio Campano

3 Futsal Koine – Alba Nolana C5 Femminile – Sport E Vita

4 Libertas Cerreto – Atletico Sannio C5

5 C.U.S. Caserta – Napoli United

6 Spartak Caserta C5 – G.B. Caprese – Castle Soccer Accademy

7 Aquilotti Irno -Torella Dei Lombardi

8 Gelbison Srl -Gruppo Sportivo Herajon

Le partite

1^ Giornata – 9 Ottobre 2022

1 Virtus Prometeo Sport Meridiana Sport E Svago

3 Alba Nolana C5 Femminile Futsal Koine

6 G.B. Caprese Spartak Caserta C5

2^ Giornata – 16 Ottobre 2022

1 Futsal Quarto Virtus Prometeo Sport

3 Sport E Vita Alba Nolana C5 Femminile

6 Castle Soccer Accademy G.B. Caprese

3^ Giornata – 23 Ottobre 2022

1 Meridiana Sport E Svago Futsal Quarto

3 Futsal Koine Sport E Vita

6 Spartak Caserta C5 Castle Soccer Accademy

Gare Del Primo Turno Gironi A Due Squadre

Andata – 16 Ottobre 2022

2 Orgoglio Campano Lady Mondragone

4 Atletico Sannio C5 Libertas Cerreto

5 C.U.S. Caserta Napoli United

7 Torella Dei Lombardi Aquilotti Irno

8 Gruppo Sportivo Herajon Gelbison Srl

Ritorno – 23 Ottobre 2022

2 Lady Mondragone Orgoglio Campano

4 Libertas Cerreto Atletico Sannio C5

5 Napoli United C.U.S. Caserta

7 Aquilotti Irno Torella Dei Lombardi

8 Gelbison Srl Gruppo Sportivo Herajon

Secondo turno (ottavi di finale)

1° novembre 2022 andata – 8 dicembre 2022 ritorno:

A VICENTE 1 VINCENTE 2

B VICENTE 3 VINCENTE 4

C VICENTE 5 VINCENTE 6

D VICENTE 7 VINCENTE 8

Le Final four si svolgeranno il all’inizio del 2023, le gare si svolgeranno presso un palazzetto, scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

Le quattro squadre vincitrici degli incontri del secondo turno (quarti di finale) si qualificano al terzo

turno (Final Four) e saranno abbinate in due accoppiamenti, con gara unica ad eliminazione diretta.

I gironi di campionato

Girone A

C.U.S. Caserta

Futsal Koine

Futsal Quarto

Caprese

Lady Mondragone

Libertas Cerreto

Csds Napoli United

Castle Soccer Accademy

Sport E Vita

Virtus Prometeo Sport

Girone B

Alba Nolana C5 Femminile

Aquilotti Irno

Atletico Sannio C5

Gelbison Srl

Gruppo Sportivo Herajon

Meridiana Sport E Svago

Orgoglio Campano

Pol. Torella Dei Lombardi

Spartak Caserta C5