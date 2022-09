Perito, contributi per l’apertura di attività economiche nell’ex edificio scolastico

L’amministrazione del Comune di Perito, retta dal sindaco Carlo Cirillo, ha provveduto ad approvare l’avviso pubblico con il quale viene destinata la somma di € 38.089,75 delle risorse previste dal Fondo di sostegno ai Comuni marginali.

Le risorse saranno emesse per chi ha interesse nell’aprire nuove attività. I locali individuati sono spazi comunali all’interno dell’ex edificio scolastico sito in Piazza della Vittoria.

Fondo di sostegno a fondo perduto per i Comuni marginali, ecco il progetto di Perito

È previsto, altresì, il finanziamento di una sola attività imprenditoriale per l’anno 2022, con l’intento di aggiungere anche altri due vani all’interno dell’ex scuola.

In quest’ottica si creerà un polo commerciale valorizzando e riqualificando quello che oggi è un edificio in disuso e che grazie al Fondo rinascerà e potrà ospitare nuove attività anche in virtù delle difficoltà che l’assetto economico del Paese sta attraversando.

Ecco quando e come presentare domanda per l’apertura di nuove attività a Perito

È possibile presentare istanza fino al 14 ottobre e i bandi possono essere consultati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.comune.perito.sa.it

Inoltre, prima di procedere con la presentazione della domanda, sarà necessario un sopralluogo provvedendo alla compilazione di specifico modulo all’indirizzo mail tecnico@comune.perito.sa.it

Si ricorda che le domande dovranno essere inviate in formato pdf unitamente agli allegati previsti dal bando esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo tecnico.perito@asmepec.it

Per info contattare i numeri 0974998003 oppure 0974270357 nei giorni Lunedì- Mercoledì- Giovedì dalle 09:00 alle 14:00