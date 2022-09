Maltempo in Cilento: scuole ancora chiuse in due comuni

Restano chiuse le scuole di Santa Marina. Il sindaco Giovanni Fortunato ha annunciato che gli studenti resteranno a casa anche nella giornata di oggi (27 settembre). Un provvedimento dovuto alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse 24 ore sul Cilento e che ha portato non pochi disagi.

Maltempo in Cilento: scuole chiuse a Santa Marina

In attesa di una ricognizione sul territorio, quindi, studenti a casa. “Considerata l’evoluzione della perturbazione e il prolungamento dell’allerta meteo del centro Funzionale di ulteriori 24 ore, in vigore fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre 2022, dichiaro la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di domani. Invito inoltre i cittadini alla massima prudenza e a limitare le uscite a quelle necessarie“. Queste le parole del primo cittadino.

Tra i problemi maggiori arrecati dal maltempo in Cilento quelli alla viabilità con la chiusura del ponte sulla SS18, tra Policastro e Scario a causa del cedimento dell’asfalto.

La situazione ad Aquara

Santa Marina non è l’unico comune dove le scuole restano chiuse. Medesimo provvedimento ad Aquara dove il maltempo abbattutosi sul Cilento ha determinato piccole frane e l’interruzione della pubblica illuminazione in alcune vie. Attesi per oggi interventi.

«Appena il maltempo ci darà tregua, continueremo con l’asfaltatura e la correzione di alcuni punti di regimentazione acque», spiega il sindaco Antonio Marino. Oggi, intanto, scuole chiuse.