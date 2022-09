Cede l’asfalto del ponte sul Bussento, strada chiusa

Ancora disagi nel Cilento dovuti al maltempo. Chiusa al traffico la SS18. Siamo nel Golfo di Policastro, tra i comuni di Santa Marina e San Giovanni a Piro, in un tratto stradale di fondamentale importanza già soggetto a cedimenti nei mesi scorsi.

Chiuso il ponte sul fiume Bussento a Policastro

In particolare interdetto alla circolazione il ponte sul fiume Bussento tra Scario e Policastro Bussentino. Poco meno di un anno fa, fu già necessario imporre il senso unico alternato a causa di una crepa nel manto stradale.

Quest’ultima si è ora estesa, il fiume continua a minare la stabilità dell’infrastruttura e dunque oggi è arrivato un nuovo provvedimento di chiusura.

Sul posto il personale della Provincia di Salerno, quello dei comuni interessati, l’Anas e i volontari di Protezione Civile. La Polizia Provinciale ha poi disposto l’interdizione al traffico.

I percorsi alternativi

Un disagio non da poco considerato che ora il traffico da Scario è Policastro è deviato lungo la Sr ex SS562, da qui bisogna raggiungere la provinciale per Bosco e poi Acquavena di Roccagloriosa. Infine è possibile accedere alla Cilentana e dirigersi verso sud, ovvero Sapri – Policastro, o nord.

Notevoli i disagi determinati dalla chiusura del ponte sul Bussento, soprattutto per chi deve raggiungere gli altri comuni del Golfo, dovendo seguire lunghi e tortuosi percorsi alternativi.