Ponte sul Fiume Bussento: disposti lavori di messa in sicurezza

SANTA MARINA. Provincia e Protezione Civile regionale al lavoro per garantire la sistemazione del Ponte sul Fiume Bussento. Nei giorni scorsi la piena del corso d’acqua ha messo a repentaglio l’importante infrastruttura sulla SS18. Dopo il sopralluogo dei tecnici, già dalla prossima settimana verrà affidato ad una ditta il compito di effettuare dei primi lavori di messa in sicurezza per una cifra di 50mila euro.

Ponte sul Fiume Bussento: i lavori

Opere necessarie per rimuovere i pericoli, ma che dovranno poi essere seguite da ulteriori interventi. «Con la tanta pioggia – ha spiegato il sindaco Giovanni Fortunato – il fiume è arrivato a livelli massimi e ha lambito il ponte con forza. Addirittura l’acqua ha deviato il suo corso erodendo la scarpata. La Provincia ha già predisposto un piano di interventi».

Il primo cittadino, per i disagi registrati presso il Ponte sul Fiume Bussento, esclude responsabilità da parte del Comune che nonostante non fosse competente aveva già immaginato delle opere di messa in sicurezza del fiume. «Purtroppo – ha però commentato Fortunato – la burocrazia anche per la manutenzione è lunga e blocca gli interventi. Purtroppo in Italia i lavori si fanno solo se c’è un’emergenza».