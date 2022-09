L’Almanacco del 27 settembre 2022

Almanacco del 27 settembre 2022:

Santi del giorno:

San Vincenzo de’ Paoli (Sacerdote)

Santi Fidenzio e Terenzio di Todi (Martiri)

Santi Florenziano (Fiorentino) e Ilario (Martiri a Bremur)

San Sigeberto II (Re dell’Est Anglia)

Sant’Elzeario (Conte di Ariano)

Sant’Iltrude (Hiltrude) di Liessies (Vergine)

Etimologia: Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”. Celebre fu il compositore dell’Ottocento Vincenzo Bellini. La sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parte dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno:

Tale abate tali monaci.

Aforisma del giorno:

Città senza signor, senza governo / cede qual mole suol senza sostegno (G. B. Marino)

Accadde Oggi:

1822 – Decifrati i geroglifici: Per duemila anni la lingua dell’antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era rimasta nascosta la storia di una civiltà millenaria.

1943 – Iniziano le Quattro giornate di Napoli Esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall’occupazione nazista, la popolazione napoletana si sollevò in un grande atto di ribellione che interessò tutte le zone cruciali della città.

Sei nato oggi? Il lavoro è il centro della tua vita: sei paziente, metodico, organizzato e ti distingui per un impegno e una capacità di resistenza davvero eccezionali. Le tue doti ti porteranno a conquistare, anche se con qualche fatica, una posizione di tutto rispetto e ti garantiranno, in amore, un matrimonio solido e gratificante.

Celebrità nate in questo giorno:

1966 – Jovanotti Da “ragazzo fortunato” (dal titolo di una delle sue canzoni più note) e mattatore di discoteche ad artista impegnato nel sociale, nel dialogo culturale e nelle problematiche giovanili. È cresciuta così la carriera artistica di Lorenzo Costantino Cherubini, in arte Jovanotti, nato a Roma e famoso come cantante e rapper.

1934 – Pier Francesco Pingitore: Nato a Catanzaro, ha iniziato come giornalista di politica e costume, lavorando come capo redattore del settimanale Lo Specchio (in attività dal 1958 al 1975).

1972 – Gwyneth Paltrow Nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi, eletta nel 2013 “donna più bella dell’anno” dalla rivista People.

1871 – Grazia Deledda: Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, da molti critici considerata l’anima “russa” della Bambagia.

Scomparsi oggi:

1917 – Edgar Degas Nato a Parigi e qui scomparso nel settembre del 1917, Hilaire German Edgar Degas è stato un pittore e scultore francese, attivo nella seconda metà del XIX secolo.