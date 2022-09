Maltempo: interventi di pulizia della Via del Mare. Agropoli: «sindaco chiuda le scuole»

È stato necessario l’intervento di un escavatore per ripristinare la sicurezza sulla Via del Mare, tra i comuni di Agropoli e Laureana Cilento. A causa del maltempo di questa notte, infatti, fango e detriti avevano invaso la carreggiata rendendo pericoloso il transito dei mezzi su un’arteria particolarmente trafficata. Sul posto anche gli uomini di Pissta, che si occupano proprio del ripristino delle strade post incidenti o eventi calamitosi.

Maltempo: la situazione

Al momento non si segnalano problemi alla circolazione ma resta alta l’attenzione. L’amministrazione comunale di Agropoli, dopo le polemiche di questa mattina per l’assenza di interventi manutentivi, sta provando ad intervenire ove possibile per garantire la rimozione di tutte le situazioni di pericolo. Attivato anche il C.o.c. (Centro Operativo Comunale), per il monitoraggio della situazione e gli interventi in caso di emergenza.

Prezioso il lavoro dei volontari del gruppo locale di Protezione Civile che fin dall’alba hanno eseguito interventi in città per svuotare cantine e locali interrati allagati e rimuovere alberi abbattuti.

I danni

Al momento si fa la conta dei danni. Ingenti quelli provocati dal maltempo presso lo stadio “Guariglia” di Agropoli dove una tromba d’aria, oltre ad aver spezzato diversi alberi, ha danneggiato le attrezzature dell’atletica.

Maltempo e scuola

Intanto tra strade allagate e disagi vari domani riapriranno le scuole dopo l’election day, tra il disappunto di mamme e papà ma anche personale docente: «Con questo tempo e l’allerta meteo ancora in vigore forse sarebbe stato necessario chiuderle. Invece il sindaco ha preferito chiuderle per un fantomatico caldo e non ora», dice la mamma di un ragazzo che frequenta la scuola elementare di Moio. In effetti questa mattina anche negli istituti superiori rimasti aperti non sono mancati disagi per gli studenti.

Gli interventi

I problemi per il maltempo non si segnalano solo ad Agropoli. Fa sapere la Prefettura di Salerno che sono in corso diversi interventi da parte delle squadre operative dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile nella parte meridionale della provincia, in particolare nei territori di Agropoli, Capaccio Paestum, Sapri e Santa Marina, interessati da una maggiore intensità delle precipitazioni.