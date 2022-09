Maltempo in Cilento: allagamenti in diverse località. Disagi a viabilità e scuole

Disagi in diverse località del Cilento per il maltempo. Sono state pioggia e vento ad arrecare i problemi maggiori. Se ad Agropoli in diverse aree si sono registrati notevoli danni, la situazione non è migliore in altre località del comprensorio.

Maltempo in Cilento: la mappa dei disagi

La forte pioggia ha portato a chiudere momentaneamente al traffico il sottopasso ferroviario di Villammare, nel Comune di Vibonati. Attivi i seguenti i percorsi alternativi: cimitero direzione Sapri e località Carbone.

A Sapri si segnalano allagamenti in particolare a ridosso di piazza San Giovanni. Scantinati allagati anche a Vallo della Lucania dove si registrano infiltrazioni anche nel plesso scolastico del Cenni – Marconi. Qui risulta allagato un bagno.

Allagamenti anche a Capaccio Paestum dove sono in azione gli uomini della protezione civile e quelli dell’associazione carabinieri. Diversi anche gli interventi dei vigili del fuoco.

L’allerta meteo

L’avviso di allerta meteo diffuso dalla protezione civile della regione Campania è valido fino a questa notte. Il bollettino relativo alla situazione maltempo in Cilento parla di precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. La situazione dovrebbe migliorare in serata ma resta alta l’attenzione per il rischio di dissesto idrogeologico che già ha provocato problemi su diverse arterie.

I problemi alla linea ferroviaria

Disagi anche per chi viaggia in treno. Trenitalia, infatti, ha comunicato la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Battipaglia – Potenza e sulla Nocera Inferiore – Salerno per le avverse condizioni meteo.

La situazione delle scuole

Per il maltempo in Cilento e Vallo di Diano, chiuse preventivamente già nella giornata di ieri a Castelnuovo Cilento, Sapri, Celle di Bulgheria, Camerota, Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Giungano, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, Postiglione, Serre. Ad Agropoli chiuse questa mattina le sole scuole dell’infanzia, elementari e medie che non ospitano i seggi elettorali.