Allerta meteo in Campania: avviso prorogato di 24 ore

Prosegue fino alle 23.59 di oggi, sull’intero territorio regionale, l’allerta meteo di livello Arancione. A diramarlo ieri la Protezione Civile della Campania. Tuttavia, considerata l’evoluzione della perturbazione, il centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo di ulteriori 24 ore.

Allerta meteo: l’avviso

Per questo, a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre, sarà in vigore una ulteriore allerta meteo di livello Giallo.

La protezione civile segnala venti forti occidentali e mare agitato, con possibili mareggiate.

Inoltre è confermato, anche per la giornata di domani, un rischio idrogeologico localizzato anche con possibili fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili e per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

Il riepilogo

Questo il dettaglio delle allerte in vigore:

– fino alle 23.59 di oggi, livello ARANCIONE su tutta la Campania per forti temporali con rischio idrogeologico diffuso, possibilità di alluvioni, allagamenti, esondazioni, frane, colate rapide di fango e caduta massi.

– dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre 2022, livello GIALLO su tutta la Campania. Con venti forti e mare agitato e un possibile rischio idrogeologico residuo.

Le raccomandazioni

“Si raccomanda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”, fanno sapere dalla sala operativa.