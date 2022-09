La ricetta, prepariamo le alici ‘mbuttunate

Per la loro economicità e la loro enorme diffusione nel mare del Cilento, le alici sono l’ingrediente base di molte ricette cilentane. A Castellabate una delle più cucinate è la ricetta delle alici ‘mbuttunate: un piatto molto sostanzioso servito come secondo.

Ecco gli ingredienti per preparare le alici ‘mbuttunate

1 kg di alici grandi del Cilento

200 g di formaggio caprino grattugiato

3 uova

1 uovo sbattuto

olio del Cilento

pepe

prezzemolo

sale

farina

aglio tritato

olio per friggere

Il procedimento

Pulite le alici sotto l’acqua corrente eliminando la testa e la lisca. Apritele a libretto senza tagliare la coda e lasciate asciugare l’acqua in eccesso.

Versate in un recipiente il formaggio, le 3 uova, l’olio del Cilento, il basilico, un pizzico di pepe, un pizzico di sale, un pò di aglio tritato per delle buonissime alici ‘mbuttunate e impastate per bene il tutto fino ad ottenere un composto abbastanza morbido (aggiungete più olio del Cilento per aumentarne la morbidezza).

Con un cucchiaio versate la farcitura ottenuta nel mezzo di due alici aperte, schiacciandole leggermente per distribuirla uniformemente.

Ripassate tutte le alici ‘mbuttunate in un uovo sbattuto e poi nella farina prima di metterle a friggere in un padella con olio preriscaldato fino a quando non si ottiene una buona doratura.

Adagiate le alici imbottite su della carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servitele condite con salsa di pomodoro o limone.