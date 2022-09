Il Comune di Cicerale programma interventi sul territorio. Ecco i progetti

L’amministrazione comunale di Cicerale, guidata dal sindaco Giorgio Ruggiero, programma interventi sul territorio comunale, avviando gli iter progettuali.

Adeguamento della rete fognaria e degli impianti depurativi, ecco gli interventi sul territorio comunale di Cicerale

Nello specifico, l’Ente, intende procedere a lavori di adeguamento della rete fognaria alla frazione di Montecicerale e all’ammodernamento degli impianti di depurazione comunali.

Il progetto punta a sfruttare fondi del DPCM del dicembre 2021 che stabilisce, che i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti possono impegnare le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica. Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 3.089.914,08.

Altro intervento in programma sul territorio comunale di Cicerale, interesserà l’adeguamento degli impianti di depurazione per un totale di € 3.350.000,00; di cui € 2.781.214,41 per lavori e € 593.478,45 di somme messe a disposizione.

I progetti sono collegati ai bandi emanati dall’Agenzia per la coesione territoriale nell’ambito del CIS «Acqua bene comune» che puntano ad interventi mirati che utilizzano tecnologie innovative e a basso impatto ambientale. Da qui potrebbero arrivare le risorse per avviare le opere.

Il commento

«L’ammodernamento della rete fognaria e l’adeguamento degli impianti di depurazione, vanno considerati come interventi strategici nell’ottica della qualità ambientale del territorio comunale»- così fanno sapere da palazzo di città.