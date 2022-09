Come riconoscere i siti di scommesse truffa

Attenzione ai siti di scommesse truffa

L’avvento di Internet ha reso il gioco d’azzardo online accessibile a chiunque sul pianeta abbia una connessione a Internet.

Quando gli scommettitori depositano sui siti di scommesse online e seguono i termini e le condizioni, si aspettano giustamente di essere pagati per le scommesse vincenti.

Sfortunatamente, questo non funziona sempre. Mentre la maggior parte dei siti di scommesse sono onesti e affidabili, alcuni non lo sono.

Ci sono abbastanza mele marce in ogni settore, per cui conviene essere vigili quando si sceglie dove scommettere online.

Tutto si riduce alla fiducia. In questo settore, la reputazione è tutto. Per questo si deve sempre utilizzare siti sicuri come quelli in questa lista bookmaker AAMS 2022.

La buona notizia è che è abbastanza facile evitare le frodi nel gioco d’azzardo online.

Scegliete siti noti e affermati, leggete le recensioni e vivrete un’esperienza sicura!

Purtroppo, la maggior parte delle persone ignora le segnalazioni di avvertimento e continua a giocare su siti di scommesse truffaldini.

Quando si gioca con queste organizzazioni, siamo sicuri di perdere il nostro denaro.

Al fine di evitare questa situazione, abbiamo stilato una lista di quelli che consideriamo i segnali più importanti da cercare quando si decide di giocare online.

Il sito non fornisce informazioni sulle proprie attività e/o proprietà

Una delle cose più importanti che dovreste chiedere ad un bookmaker è dove vengono effettuate le transazioni e qual’è il loro indirizzo legale.

Questa domanda è fondamentale, in quanto mostra se il sito ha una reputazione aziendale a livello internazionale o se è solo un sito di scommesse scam.

Un altro aspetto da considerare è la presenza di una licenza per vendere prodotti di gioco d’azzardo e scommesse legalmente in Italia.

Il sito non è dotato di SSL

Un sito web che non è protetto da SSL può essere un segnale di pericolo. La protezione SSL (Secure Sockets Layer) offre una serie di ulteriori funzioni per garantire la sicurezza delle transazioni che compie il visitatore dello shop online.

Il protocollo TLS (Transport Layer Security) è utilizzato per proteggere le informazioni personali da hacker e criminali informatici durante le operazioni online, come ad esempio quando si cercano informazioni sulla tua carta di credito o quando si effettuano pagamenti o prelievi dal proprio conto online.

Un sito web protetto con SSL/TLS offre a tutti gli utenti un livello maggiore di sicurezza sulle transazioni.

E-mail casuali o telefonate da estranei

Se ricevi un’e-mail da un bookmaker casuale che ti chiede di depositare soldi sul conto gioco (mentre promette anche cifre molto alte si bonus), la cosa migliore da fare è eliminare immediatamente quell’e-mail.

I bookmaker legittimi non hanno bisogno di acquistare elenchi di e-mail casuali e inviare spam a milioni di persone.

Non solo lo spamming è illegale nella maggior parte dei paesi del primo mondo, ma non è professionale per l’azienda che lo esegue e rappresenta un disturbo per la maggior parte dei clienti.