Ancora incendi nel Cilento: vasto rogo a Serramezzana

Ancora fiamme nel Cilento, nonostante il maltempo ignoti hanno appiccato un rogo nel territorio del Comune di Serramezzana. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento riuscendo a svilupparsi su due fronti: sia verso l’area costiera, ovvero verso Agnone Cilento, che quella dell’interno, verso Ortodonico.

Incendio nel Cilento: in corso le operazioni di spegnimento

Sul posto i vigili del fuoco che stanno provando a spegnere le fiamme non senza difficoltà visto che si tratta di aree non facilmente raggiungibili via terra.

L’allarme incendi

Purtroppo, nonostante la stagione estiva sia giunta al termine, gli incendi continuano a distruggere ettari di vegetazione in tutto il comprensorio cilentano.

Nei giorni scorsi diversi roghi sono stati segnalati nel territorio del Comune di Castellabate.

Anche in questa stagione estiva, purtroppo, diversi incendi si sono segnalati in tutto il comprendo del Cilento. Ettari di vegetazione sono stati irrimediabilmente distrutti.

Sono soprattutto di origine dolosa i roghi che si registrano in zona. Nelle scorse settimane fu denunciata la proprietaria di un fondo per aver dato alle fiamme residui vegetali. Non riuscendo a controllare il fuoco le fiamme si erano estese provocando un vasto incendio.