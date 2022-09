Agropoli, documentazioni incomplete: disagi ai seggi

A distanza di pochi mesi dalle elezioni comunali, tuttora in attesa che i giudici ne stabiliscano la regolarità, nuovi disagi per i presidenti di seggio di Agropoli. Se nel giugno scorso le attività di voto e scrutinio erano finite addirittura sotto accusa per possibili brogli, in questo caso criticità si sono registrate nella consegna dei plichi contenenti il materiale elettorale.

Elezioni ad Agropoli: manca la documentazione

In alcune sezioni, infatti, quando presidenti, segretari e scrutatori si sono insediati, hanno riscontrato l’assenza di alcuni documenti necessari per la stesura dei verbali.

In ausilio dei presidenti sono intervenuti gli uffici comunali i quali hanno immediatamente contattato la Prefettura.

Soltanto nella notte, prima dell’apertura dei seggi, sono arrivati i documenti mancanti.

I disagi

Un nuovo disagio che si aggiunge a quelli delle ultime consultazioni che aveva già indotto molti presidenti di seggio di rinunciare all’incarico tanto che gli uffici comunali avevano avuto difficoltà a trovare nuovi presidenti.

Le elezioni

Le elezioni si terranno esclusivamente nella giornata di oggi, 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23. Alla chiusura dei seggi partiranno le operazioni di scrutinio.

Il primo dato ufficiale sull’affluenza è arrivato alle ore 12:00. La media italiana si attesta intorno al 19%. Ad Agropoli superato di poco il 18%. In calo rispetto al dato precedente.