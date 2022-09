Torna la StraSanMichele a Sala Consilina: il programma della seconda edizione

Tutto pronto per la StraSanMichele. La gara podistica è in programma questo pomeriggio (24 settembre ore 17.30) a Sala Consilina. Si snoderà lungo un percorso di 8600 metri. L’organizzazione è della Metalfer Podistica Brienza 2000; l’appuntamento è alla sua seconda edizione.

StraSanMichele: il programma della gara

Previsti quattro giri da 2.1 km per le strade del centro cittadino, una salita impegnativa prima di raggiungere il traguardo di piazza Umberto I.

L’evento sportivo aprirà il programma delle manifestazioni civili in onore di San Michele Arcangelo. Un appuntamento a cui la società del presidente Antonio Coppola – spalleggiato dal vice Antonio Collazzo e dall’associazione Radio Lasagne Verdi. Quest’ultima ha ideato una singolare caccia al tesoro per le vie del centro cittadino es ha lavorato per tutta l’estate con l’obiettivo di consolidare il successo riscosso al debutto, quando la StraSanMichele incoronò Rocco Lancellotti e Daniela Capo, e di regalare una nuova magia sul fare della sera. La magia che appartiene solo a chi sa accarezzare l’asfalto con un paio di scarpe ai piedi.

Il commento

«L’agonismo come una scintilla capace di accendere la passione per lo sport e – chissà – di avvicinare giovani e adulti alla dea atletica. Fatica e sudore, rampe e discese, un senso di libertà che soltanto la corsa sa restituire. Figurarsi, poi, quando gli sforzi sono ripagati dal calore di un applauso, dall’urlo della folla che ti accompagna fin sulla linea d’arrivo. Potere delle gare su strada, l’unico posto in cui gesto tecnico ed emozioni si stringono in un lungo e intenso abbraccio». Così gli organizzatori descrivono la StraSanMichele.