Scala dei Trezeni a Castellabate: ok ad un progetto di restyling

Un progetto per riqualificare e valorizzare la scala dei Trezeni, alle pendici del Monte Tresino. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Rizzo. Un progetto ambizioso che l’Ente punta a portare avanti restituendo dignità e decoro al luogo.

La Scala dei Trezeni

La scala dei Trezeni è il punto di arrivo del sentiero che collega Agropoli con Castellabate e prende il nome dalla popolazione che si insediò in zona in torno al 510 a.C.

La struttura che si trova nei pressi di Punta Pagliarola, in un’area di grande importanza storica, è oggi in condizioni di degrado.

Obiettivo dell’Ente è riqualificare l’area e renderla maggiormente fruibile insieme alla piazzetta.

Il progetto di restyling

Ciò avverrà non soltanto attraverso interventi di sistemazione ma anche mediante l’allontanamento delle auto nei pressi del primo terrazzamento, che diventerà un vero e proprio belvedere, con la creazione di una piazzetta pedonale e l’ubicazione di aiuole “didattiche”.

Il progetto di riqualificazione della Scala dei Trezeni prevede, inoltre, l’abbattimento di alcuni tratti dei muretti in cemento armato con l’inserimento di una ringhiera in ferro, in modo da rendere visibile il panorama.

Verrà sostituita l’attuale pavimentazione in masselli autobloccanti, con rifacimento dei massetti.

La nuova pavimentazione sarà composta da quadrotti di cemento incorniciati in mattoni rossi.

La pietra dei muri dei terrazzamenti sarà rimossa e al suo posto verrà ubicata una pietra arenaria squadrata. I muri saranno illuminati da luce radente dall’alto, in modo da non disturbare lo sguardo di chi osserva il panorama.

Il costo delle opere per la Scala dei Trezeni ammonta a circa 94 mila euro. Il Comune ha avviato l’iter progettuale.