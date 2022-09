Elezioni del 25 settembre, ecco gli sconti per chi raggiungerà il Comune di residenza

Tutti al voto! Mancano poche ore alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Si potrà votare dalle 07:00 alle 23:00. Vediamo un vademecum con le agevolazioni per i viaggiatori.

La Direzione centrale per i servizi Elettorali del Ministero dell’interno, con circolare 99/2022, ha stabilito le agevolazioni per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei.

Gli elettori che si recheranno nel proprio Comune di residenza per esprimere la preferenza di voto, potranno usufruire di alcune agevolazioni di viaggio; queste saranno applicate da Enti e società che gestiscono i servizi di trasporto.

Elezioni 25 settembre, ecco le agevolazioni per i viaggiatori in treno

Per chi decidesse di raggiungere il Comune di residenza in treno, la società Trenitalia fa sapere che, i biglietti possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso di votazione; il tempo decorre per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della votazione. Il ritorno deve avvenire entro e non oltre, quindi, il 5 ottobre 2022.

Trenitalia ha applicato uno sconto del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette.

Le riduzioni sono applicabili per la seconda classe e per il livello di servizio Standard. Il rilascio dei biglietti verrà effettuato dalle biglietterie, self service e agenzie di viaggio Trenitalia.

Agevolazioni anche per chi deciderà di raggiungere il proprio Comune via mare

Sono previste, altresì, anche delle agevolazioni per i viaggiatori in mare, sarà disponibile infatti una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria;

Anche le concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione del pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo «aperto», agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.

La validità avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle 22:00 del quinto giorno precedente e per quello di rientro, dal giorno del voto e fino alle 22:00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto.

Riduzioni sul biglietto anche per i viaggiatori in aereo

Per chi, invece, viaggerà in aereo, la Compagnia Italia Trasporto Aereo (ITA Airways) ha previsto delle agevolazioni su voli nazionali per uno sconto del 50% sulla tariffa base, voli internazionali sconto del 40%, voli intercontinentali sconto del 25%.

Al momento dell’imbarco al passeggero verrà chiesto di esibire la tessera elettorale, così come il ritorno dove la scheda elettorale dovrà essere regolarmente timbrata.

Bisognerà esibire il biglietto e la tessera elettorale e un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale vidimata al rientro.