Sp15 a Pollica: al via la sostituzione delle barriere

La Provincia di Salerno nei prossimi giorni consegnerà i lavori di sostituzione, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza lungo la SP15 a Pollica. Le opere interesseranno un tratto di strada che va dal Km 35+000 al Km 35+060 circa. Il costo degli interventi di manutenzione è di 33.560,89 euro.

Sp15 a Pollica: le opere

Benché si tratti di opere di ordinaria manutenzione, il presidente della provincia Michele Strianese si mostra euforico per l’avvio di questi lavori. “L’intervento – dichiara – viene consegnato presumibilmente il 1 ottobre e, a tutela della sicurezza stradale della pubblica incolumità, prevede la sostituzione di barriere bordo laterale esistenti, danneggiate ed incidentate, con barriere del tipo di bordo ponte su idoneo cordolo e soletta in cemento armato e muro di contenimento in cemento armato.



Le attività sulla Sp15 a Pollica sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. “La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità“, dice Strianese, un leitmotiv che accompagna ormai ogni sua dichiarazione.

I lavori della Provincia

La Provincia di Salerno in questi giorni sta avviando diverse opere sulle strade di sua competenza. Tuttavia sono per lo più interventi tampone a fronte di una viabilità che soprattutto nelle aree interne richiederebbe opere più complesse. Purtroppo spesso mancano le necessarie risorse.