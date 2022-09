Il Parco Archeologico di Paestum e Velia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia si prepara a vivere le Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione UE dal 1991.

Due giornate, il 24 e il 25 settembre, ricche di eventi e aperture straordinarie dei siti archeologici. Il tema di quest’anno sarà il «Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro».

Nello specifico, a Paestum e Velia, protagoniste assolute saranno le attività didattiche con laboratori creativi e di restauro. Visite ai cantieri di scavo e visite guidate notturne per godere del fascino dei Templi illuminati e camminare tra la storia.

Giornate Europee del Patrimonio, ecco il programma completo delle due giornate in programma il 24 e il 25 settembre. Cosa si potrà fare a Paestum

Domani, 24 settembre e domenica 25 si parte con «Oltre il Museo. Storie dei depositi di Paestum» dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Prenotazione obbligatoria al numero oppure inviare una mail all’indirizzo infopaestumvelia@gmail.com per un massimo di 15 visitatori a gruppo.

«Diventa un restauratore» è l’attività in programma nel corso delle giornate Europee del Patrimonio dalle 10:00 alle 12:00. Un’attività didattica gratuita, nel piazzale del museo, per vivere l’esperienza di essere all’opera per un giorno tra gli scavi di Paestum; «Le insulae romane e i percorsi d’acqua» con le visite allo scavo del quartiere abitativo curato dall’archeologa Teresa Marino.

È prevista, altresì, un’apertura straordinaria dalle 20:00 alle 23:00 (la biglietteria chiuderà alle 22:15) con biglietto d’ingresso al prezzo simbolico di € 1,00 con laboratori del gusto fino alle 22:00 e un laboratorio di degustazione al prezzo di € 10,00.

Dalle 20:30 alle 21:30 «Alla scoperta di Paestum, visita e laboratorio di disegno creativo al costo di € 3,00. Info e prenotazioni al numero 0812395653.

Il 25 settembre a cura dell’Università di Salerno, è in programma la visita allo scavo del quartiere abitativo «Domus e terme romane a Paestum» dalle 10:00 alle 12:00 e un laboratorio di disegno creativo al costo di € 3,00.

Il programma delle attività previste al Parco Archeologico di Velia

Il 24 settembre dalle 10:00 alle 12:00 sono previste visite allo scavo del quartiere meridionale a cura dell’Università Federico II di Napoli e un laboratorio di restauro, costo € 3,00.

Anche a Velia è in programma l’apertura serale fino alle 23:00 , tra monumenti pubblici ed edifici privati, visita nella parte basse della città a cura dell’Archeologo Francesco Uliano Scelza dalle 20:30 alle 21:30, laboratori e disegni creativi.

Sempre per il 25 settembre è prevista una visita allo scavo sull’acropoli e un laboratorio creativo dalle 11:00 fino alle ore 17:00.

Per tutti gli appuntamenti è consigliata la prenotazione al fine di poter usufruire di tutte le attività in programma.