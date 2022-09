Bellezza: i trattamenti specifici per le labbra

Per avere delle labbra sempre sensuali e belle, può essere necessario ricorrere a dei trattamenti specifici che contribuiscano a valorizzarle e a metterle in risalto. Queste soluzioni rendono le labbra più brillanti: grazie al gloss, si possono ottenere effetti magnifici a livello di colori e di trasparenze, con riflessi satinati, dorati o rosati. Non si tratta di un capriccio, comunque, ma di una vera e propria necessità, visto che le labbra sono una di quelle parti del corpo, e del viso in particolare, che risultano più fragili e più sensibili. È questo il motivo per il quale occorre agire in maniera specifica, al fine di preservare la loro bellezza.

Le soluzioni proposte dai Laboratori Clarins

Ecco, dunque, che i Laboratori Clarins hanno studiato e messo a punto dei prodotti ad hoc, con lo scopo di valorizzare una zona tanto delicata quanto importante. È essenziale prendersi cura tutti i giorni delle labbra e del loro comfort, per esempio con l’aiuto di Hydra-Essentiel, un balsamo riparatore dagli effetti davvero unici. Si tratta di un prodotto la cui formulazione è a base di cacao e di cera di loto blu: due ingredienti speciali grazie a cui il balsamo riesce a riparare e a nutrire le labbra screpolate o secche, che hanno bisogno di una protezione particolare dopo essere state esposte alle aggressioni esterne. Quello che viene garantito è, appunto, un trattamento idratante completo, in virtù del quale le labbra appaiono più morbide, più elastiche e più belle: insomma, labbra che sono pronte per accogliere il make-up.

Attenzione al contorno labbra

Ma anche il contorno labbra ha bisogno di trattamenti ad hoc, così che le labbra stesse possano sfoggiare un aspetto più piacevole e, perché no?, più giovane. Dai 40 anni in poi, in effetti, ogni dettaglio è essenziale per cercare di combattere i segni del tempo. Ebbene, grazie al Balsamo Contorno Labbra Extra Firming, le labbra vengono rimpolpate in modo evidente e levigate; lo stesso dicasi per il loro contorno. Si tratta di un prodotto nutriente e levigante, il cui effetto è dovuto alla presenza di olio di lampone e burro di karitè; per le labbra è una vera e propria delizia a cui non è possibile resistere, anche per le fantastiche proprietà idratanti.

I trattamenti esfolianti e le altre soluzioni

I gloss labbra di Clarins si prendono cura della bellezza e del benessere di questa parte del corpo grazie a molteplici azioni combinate le une con le altre. Il suggerimento degli specialisti è quello di esfoliare le labbra almeno un paio di volte alla settimana, affinché il risultato make-up possa essere sublimato. Comfort Scrub, per esempio, è un trattamento esfoliante per mezzo del quale è possibile eliminare le cellule morte delle labbra e del viso. Si tratta di un gel olio con effetto esfoliante che propone una formula nutriente per effetto della quale tutte le impurità possono essere eliminate, mentre le labbra appaiono pressoché perfette. Ogni donna è libera di scegliere il gloss che preferisce, avendo la certezza che qualunque prodotto sarà in grado di valorizzare le sue labbra in modo naturale, offrendo di volta in volta una brillantezza lievemente colorata o trasparente. Da non perdere, per esempio, la gamma Lip Perfector, che è sinonimo di sensualità, con il burro di karité che consente di sfoggiare labbra idratate e polpose.

Come valorizzare le proprie labbra

Se si è alla ricerca di un tocco di colore che, al tempo stesso, riesca ad assicurare una luminosità immediata, il miglior prodotto a cui si possa ricorrere è Lip Milky Mousse. Si tratta di una crema molto leggera a base di latte di pesco, studiata per nutrire e per idratare le labbra in modo sempre efficace. Quello che viene proposto è un gloss alquanto leggero, per non dire addirittura impalpabile, in virtù del quale le labbra risultano vellutate, con tonalità golose e soavi. L’effetto è, come si suol dire, pelle di pesca, mentre i pigmenti tint a lunga durata contribuiscono a colorare le labbra in modo delicato. I gloss di Clarins sono prodotti di nuova generazione che possono essere usati da soli o in abbinamento con altre proposte: per esempio il Joli Rouge Clarins, così che il rossetto possa essere integrato da un fantastico effetto rimpolpante.