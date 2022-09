Associazioni nelle scuole di Agropoli: per celebrare l’inizio dell’anno scolastico

La scuola anche ad Agropoli è iniziata e con essa anche le attività delle associazioni e dei forum presenti sul territorio. Queste realtà hanno dato ai ragazzi un assaggio di cosa significa partecipare attivamente alla costruzione di obiettivi comuni che possano avere un impatto sul nostro territorio e sulle nostre vite.

Scuole ad Agropoli, l’iniziativa delle associazioni

Non a caso, in questi giorni le realtà del territorio hanno voluto celebrare l’inizio della scuola con i ragazzi e le ragazze del Liceo “Alfonso Gatto” e dell’IIS “Vico-De Vivo” di Agropoli. Un modo per farsi conoscere e sensibilizzarli su tematiche a loro care.

«Questo è solo l’inizio di una fruttuosa collaborazione tra i ragazzi, i docenti e il personale degli istituti. Pertanto, si ringraziano le Dirigenti Anna Vassallo e Teresa Pane per la consueta e preziosa disponibilità, gli insegnanti che ogni giorno contribuiscono alla formazione delle generazioni future e a tutti i ragazzi e le ragazze che decideranno di intraprendere l’esperienza dell’associazionismo o la partecipazione ai forum giovanili», fanno sapere le associazioni.

Le associazioni

A organizzare l’iniziativa il Presidio Libera ad Agropoli “Marco Pittoni”, AltroSpazio, Circolo Legambiente Torchiara “Ancel Keys”, Cilento Clean Up, Forum dei Giovani di Agropoli, Forum dei Giovani di Torchiara, Forum Giovanile di Rutino, Forum Giovanile di Laureana, Forum dei Giovani di Giungano, Forum dei Giovani di Capaccio, Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, – Legambiente Campania, Cilento Youth Union, Legambiente Agropoli “Stella Maris”.