L’Almanacco del 22 settembre 2022

Almanacco del 22 settembre 2022:

Santi del giorno: San Maurizio, Candido, Essuperio, Vittore e compagni (Martiri della Legione Tebea) protettore di alpini, Guardie svizzere, militari, tintori.

San Settimio di Jesi (Vescovo e Martire)

Sant’Emmerano di Ratisbona (Abate e Martire)

Etimologia: Maurizio, Variante di Mauro, dal greco “mauròs”, “scuro”, aggettivo che venne poi usato per indicare gli abitanti dell’Africa Settentrionale. Diffuso in epoca romana tarda.

Proverbio del giorno:

Quel che non va nelle maniche va nei gheroni

Aforisma del giorno:

Ci sono caratteri che per star bene devono far star male gli altri. (Alessandro Morandotti)

Accadde Oggi:

1994 – Esordio della serie Friends Ross confida a Joey e Chandler che il suo matrimonio è fallito perché sua moglie ha scoperto di essere lesbica. Rachel non arriva nemmeno a sposarsi e scappa con il vestito da sposa, incontrando la sua vecchia amica Monica, che condivide l’appartamento con la bizzarra Phoebe. È l’inizio di una grande amicizia che unirà i sei ragazzi, protagonisti della fortunata sit-com Friends. Creata da Marta Kauffman, David Crane e Kevin Bright e prodotta dalla Warner Bros, la serie viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà tre anni dopo sui canali Rai.

Sei nato oggi? I nati il 22 settembre possiedono un’instancabile energia interiore che li spinge ad avviare progetti sempre nuovi. Di solito non mancano mai per portare a termine quello al quale stanno lavorando ma, subito dopo, ne intraprendono uno nuovo senza neanche aver modo di riposarsi, e non di rado riescono a portare avanti diversi progetti contemporaneamente. Si annoiano facilmente, e quindi hanno bisogno di persone e situazioni stimolanti. Possono essere tipi estroversi e dinamici in alcune situazioni, solitari e inavvicinabili in altre: sempre, tuttavia, emerge in tutta evidenza la loro grande forza di carattere.

Celebrità nate in questo giorno:

1958 – Andrea Bocelli: Tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo, è originario di Lajatico, piccolo comune in provincia di Pisa.

1979 – Roberto Saviano Letteratura e impegno. Un binomio che fa da bussola alla poliedrica attività professionale di Roberto Saviano, scrittore tra i più dotati della nuova generazione e giornalista

1934 – Ornella Vanoni: Interprete di classe, milanese doc, la sua voce è una delle più apprezzate della musica leggera italiana.

1976 – Ronaldo: Nato a Rio de Janeiro, è un ex calciatore brasiliano.

1984 – Thiago Silva: Nato a Rio de Janeiro, è un calciatore brasiliano, capitano del Paris Saint-Germain e, fino ai Mondiali 2014, della Nazionale verde oro.