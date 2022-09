Al via lavori sulla Ss562 a Camerota

Al via interventi sulla Sr, ex Ss562 a Camerota. Si tratta di un’arteria di competenza provinciale che come gran parte delle strade gestite dall’ente di palazzo Sant’Agostino aveva delle criticità da risolvere.

Gli interventi sulla Ss562 a Camerota

Per questo stanno per essere stati consegnati i lavori di ripristino, integrazione e installazione delle barriere stradali. Le opere sulla ex Ss562 a Camerota avranno un costo di circa 99.000 euro.

Interesseranno il tratto stradale dal km 0 + 000 al km 20 + 000. Il presidente della provincia, Michele Strianese afferma che l’intervento verrà consegnato presumibilmente il 23 settembre. Ciò “al fine di garantire regolare deflusso del traffico e rimuovere le condizioni di pericolo”.

I lavori sulla Ss562 a Camerota consistono nel ripristino localizzato e sostituzione di ringhiere parapetto in acciaio zincato a caldo danneggiate, nella riparazione e sopra elevazione di parapetti stradali in pietra, nel ripristino di barriere di sicurezza incidentate o danneggiate, nella integrazione nuovo istallazione di barriere di sicurezza.

Quindi un’opera importante per i tanti automobilisti che transitano su questa arteria che da tempo richiedeva interventi finalizzati in particolare alla messa in sicurezza.

In questi giorni la provincia di Salerno sta avviando diversi cantieri sulle strade di sua competenza nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano, ma si tratta soltanto di piccoli interventi rispetto ad una situazione che soprattutto nelle aree interne risulta essere particolarmente critica.