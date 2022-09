Sp48 a Pollica: al via nuovi lavori

Nuovi lavori sulla viabilità provinciale. Questa volta le opere interesseranno la Sp48, nel tratto che attraversa il comune di Pollica. Ad annunciare i nuovi interventi su una strada che da tempo ha bisogno di interventi di manutenzione è la Provincia di Salerno.

Sp48: il progetto

Tocca al presidente Michele Strianese spiegare le opere programmate. «L’intervento – dichiara – viene consegnato in queste ore e consiste nella riqualificazione del piano viabile e sistemazione di un parapetto in un tratto della SP 48 ricadente nel comune di Pollica».

Poi, ripetendo il solito liet motiv, aggiunge: «Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità».

Gli interventi precedenti

La Sp48 collega il Capoluogo con l’area costiera. In particolare da Pollica ci si innesta sulla via del Mare. Dal Capoluogo, invece, è poi possibile raggiungere le altre frazioni collinare e i comuni dell’area del Monte Stella.

Già questo inverno la Provincia di Salerno ha programmato lavori per 680mila euro per la messa in sicurezza, il ripristino e il consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi dell’arteria.

In questo caso, invece, il costo delle opere ammonta a circa 88mila euro.