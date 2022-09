50 milioni per imprese agricole della Campania: l’annuncio della Regione

Buone notizie per le imprese agricole della Campania. La Regione, infatti, ha annunciato di aver recuperato risorse pari a 50 milioni di euro. Serviranno a sostenere quelle imprese del territorio i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria. Il riferimento è al Bando 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020.

Nuove risorse per le imprese agricole campane

A breve, fanno sapere da palazzo Santa Lucia, l’Ente provvederà a pubblicare l’avviso rivolto alle imprese agricole, per la conferma delle condizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito l’ammissibilità al bando e della volontà a realizzare l’investimento.

Il commento

“Abbiamo deciso di impegnare 50 milioni di euro con fondi extra PSR della nuova programmazione unitaria. – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – per sostenere gli investimenti delle imprese che non avevano poi trovato copertura finanziaria per completare il progetto. E’ una scelta importante per garantire tanti imprenditori”.

Presto verranno comunicati tutti i dettagli in favore delle imprese agricole della Campania che avevano partecipato al bando.

Non sono mancate critiche per l’annuncio della Regione in piena campagna elettorale. Già nei giorni scorsi dall’Ente avevano comunicato la destinazione di risorse per imprese e famiglie. Qualcuno aveva storto il naso per la tempistica degli annunci da parte del presidente Vincenzo De Luca.