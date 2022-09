4. Stanchezza cronica: definizione, sintomi e possibili rimedi

La stanchezza cronica è uno stato che può seriamente minare la qualità di vita di una persona, al punto da diventare debilitante. Alzarsi dal letto la mattina può sembrare un compito arduo e, una volta che siamo in piedi, ogni piccola azione quotidiana sembra una sfida insormontabile, dalla cucina allo studio. Ecco spiegato perché in questo articolo vedremo una definizione di questo stato, scoprendo anche quali sono i sintomi e le possibili soluzioni al problema.

Sintomi e cause della stanchezza cronica

Per quel che riguarda le cause, queste ultime sono molto difficili da individuare, dato che questo stato può essere il risultato di diversi elementi. Nella lista dei possibili fattori scatenanti troviamo la mancanza di alcuni nutrienti fondamentali per l’organismo umano. Non a caso, gli approfondimenti su carenza di magnesio sintomi ci spiegano che la scarsa presenza di questo minerale può causare debolezza fisica e irritabilità. Possono incidere anche alcuni fattori psicologici, come gli attacchi d’ansia, oltre che fisici, come nel caso dell’anemia e degli squilibri ormonali.

Le persone affette da questa problematica possono avvertire alcuni sintomi particolari, come la sonnolenza, il mal di testa, i dolori muscolari e articolari, il mal di gola, la perdita di memoria e le difficoltà nel concentrarsi. Spesso possono subentrare anche altre condizioni come la depressione e l’ansia, dovute all’incapacità di svolgere qualsiasi azione e alla paura di non riprendersi. Inoltre, è bene sottolineare che soltanto il consulto presso un medico esperto potrà darci un’idea più precisa sulle cause e sui trattamenti possibili.

Come combattere la spossatezza cronica?

Per prima cosa, è importante evitare di spingere al limite il proprio organismo. Significa che non è mai il caso di forzare troppo con il lavoro, con lo studio o con l’attività fisica, dunque si consiglia di prendersi sempre delle pause e di imparare a conoscere i propri limiti. Allo stesso modo, è importante mantenersi comunque attivi, evitando la sedentarietà.

Ovviamente anche la dieta influisce in modo concreto sulla stanchezza cronica, dato che certi alimenti possono appesantire la digestione e aumentare il senso di stanchezza. Un regime alimentare equilibrato, invece, aiuta l’organismo a disporre di tutti i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente. A tal fine, è necessario consumare pasti leggeri, evitando i cibi fritti, e facendo incetta di frutta e verdura, ricche di vitamine e di minerali.

È inoltre fondamentale dormire e riposare a sufficienza, perché la stanchezza si accumula con il tempo se il ciclo veglia-sonno viene alterato. Per quanto riguarda i rimedi naturali che possono aiutarci ad affrontare la stanchezza cronica, ci sono molte possibilità. Possiamo ad esempio citare il ginseng, il ginkgo biloba e la pappa reale, eccellenti per migliorare la circolazione sanguigna e per favorire la produzione di energia. Allo stesso modo, anche un bagno rilassante con olio di lavanda può aiutarci a raggiungere un maggiore benessere fisico e mentale.

Prima di concludere, è bene ricordare che la stanchezza cronica non deve essere mai sottovalutata. Se il problema persiste o raggiunge un certo livello di gravità, bisogna sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia.