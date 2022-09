Strada Pantana ad Aquara: progetto da un milione di euro

Il Comune di Aquara completa l’iter progettuale per interventi di messa in sicurezza e estimazione del territorio. È stato approvato, infatti, il progetto per il risanamento idrogeologico e idraulico della strada comunale Pantana.

Strada Pantana ad Aquara: i lavori

Nello specifico sarà interessato il tratto dell’arteria che va dall’incrocio Canale/Mainardi e il Torrente di Ferro e si procederà al risanamento dei ponticelli di attraversamento dei torrenti Cunche e Ferro.

«La strada Pantana- affermano da palazzo di città – è in gran parte rovinata e in situazioni di sagoma stradale deformata nonché in taluni tratti di avanzato dissesto idrogeologico».

Le risorse di bilancio non consentono un intervento del genere, così l’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Marino, ha scelto di concludere l’iter progettuale per candidare le opere a finanziamento.

I fondi

Il costo dei lavori per la strada Pantana ad Aquara ammonta a quasi 1 milioni di euro. 751mila euro serviranno per le opere, la parte restante sono le somme a disposizione dell’amministrazione.

Spetterà ora agli uffici provare ad individuare fonti di finanziamento. L’Ente, infatti, ha programmato di eseguire le opere soltanto qualora dovesse ricevere i contributi necessari ad avviare i lavori, secondo il quadro di spesa del progetto per la strada Pantana di Aquara.