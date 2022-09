Lite a Vallo della Lucania: bagarre tra giovani alla stazione dei bus

Non inizia nel migliore dei modi l’anno scolastico a Vallo della Lucania. Una lite è scoppiata questa mattina presso la stazione autobus tra studenti degli istituti vallesi. I giovani erano appena usciti da scuola, erano in attesa della partenza degli autobus per rientrare nei comuni di residenza quando è scoppiata la bagarre.

Lite tra giovani alla stazione degli autobus di Vallo della Lucania: il caso

Gruppi di giovani hanno iniziato a suonarsela di santa ragione. In pochi attimi si è assistito ad urla, spintoni, schiaffi. Qualcuno che si trovava nei pareggi ha anche immortalato la scena, altri sono rimasti lì inermi, invitando i giovani a placare gli animi. I video in pochi attimo hanno fatto il giro delle chat scatenando rabbia e indignazione.

Non sono mancate polemiche considerato che la lite ha coinvolto dei giovani studenti di Vallo della Lucania e sia avvenuta in un luogo centralissimo della città.

I motivi della rissa

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato tutto, ma alla base vi sarebbero futili motivi, questioni risolvibili certamente in altro modo.

Per fortuna dopo alcuni minuti di bagarre, grazie anche all’intervento di alcuni adulti che hanno richiamato i giovani all’ordine, tutto si è concluso per il meglio.