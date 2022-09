La Zuegg sceglie Altavilla per girare il nuovo spot

Zuegg sceglie un’azienda di Altavilla Silentina per promuovere i suoi prodotti e per evidenziare la totale assenza di residui di pesticidi. Lo spot è stato lanciato ieri (19 settembre) sul canale ufficiale di Youtube della multinazionale e presto andrà in onda anche su alcuni canali tv.

Lo spot Zuegg girato ad Altavilla Silentina

Le immagini sono state girate presso l’azienda della famiglia D’Angelo che da anni si occupa di coltivazione di alberi da frutta. Nel video si vede una donna gustare una marmellata Zuegg e immaginare ciò che c’è dietro la produzione, ovvero frutteti immersi in vaste aree verdi incontaminate.

«Cosa rende speciale Zuegg Senza Residui di Pesticidi?

Alberi forti, terra viva, frutta italiana proveniente da agricoltura sostenibile e l’assenza di residui di pesticidi.

Perché un’esperienza di frutta superiore la senti da quello che c’è, ma soprattutto da quello che non c’è», recita lo spot dell’azienda.

«La multinazionale Zuegg sceglie l’azienda della famiglia D’angelo per la sua nuova pubblicità e soprattutto per sponsorizzare i suoi prodotti senza pesticidi.

Siamo orgogliosi e ci complimentiamo con la famiglia D’angelo per offrire non solo a noi altavillesi i loro prodotti di qualità». Questo il commento dell’amministrazione comunale di Altavilla Silentina.



L’azienda

La Zuegg è una multinazionale specializzata nella lavorazione di frutta. Produce confetture, marmellate, succhi di frutta, sciroppi e merendine. Fondata nel 1890 a Lana (in Trentino Alto Adige) da Maria e Ernest Zuegg, ha la sua sede principale a Verona.