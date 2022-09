Vallone Macchia: arrivano i fondi per il comune di Celle di Bulgheria

Un milione di euro per la sistemazione idraulica del Vallone Macchia nel Comune di Celle di Bulgheria. Le risorse arrivano da parte del Ministero dell’Interno.

Vallone Macchia: i lavori

A spiegare i lavori che verranno eseguiti è il sindaco Gino Marotta.

«Verranno realizzati – ha esordito il primo cittadino – interventi strutturali e di ingegneria naturalistica sia lungo le sponde, sia nel letto del vallone. E verrà ripristinata – continua Marotta – anche la strada comunale “Parmenide” con interventi di rifacimento della sede stradale e con opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”.

L’avvio dei lavori è imminente: inizieranno già nei prossimi giorni.

«Questo intervento – ha aggiunto Davide Marotta, consigliere con delega ai Lavori Pubblici – conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico. Già da mesi stiamo lavorando per la redazione della progettazione per poter accedere ai fondi nazionali e del PNRR per tutta l’area del Monte Bulgheria, con particolare riferimento al fenomeno delle colate detritiche, del vallone “Sterpabotte” e delle zone limitrofe interessate da movimenti franosi».

Per il Comune di Celle di Bulgheria, quindi, un finanziamento importante. Il contributo consentirà di garantire la messa in sicurezza dell’area oltre che la riduzione del rischio idrogeologico che diverse criticità ha fatto registrare in passato.