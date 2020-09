Celle di Bulgheria: Gino Marotta confermato sindaco, elezioni senza storia

Senza storia le elezioni a Celle di Bulgheria. Era scontato. Il sindaco uscente Gino Marotta si conferma con oltre il 94% delle preferenze. Il gruppo avversario, guidato da Antonella Iuculano, di fatto non rappresentava una alternativa. L’obiettivo della costituzione di due liste era quella di evitare il rischio di non raggiungere il quorum per l’affluenza che con un solo gruppo candidato poteva significare commissariamento (è già accaduto in passato).

In consiglio comunale Luca Sarnicola (185 preferenze), Antonio Guida (145), Antonio Carelli (115), Davide Marotta (95), Vincenzo Mastrolonardo (93), Diego Marotta (89), Italo Caputo (86).

Per la minoranza, oltre al sindaco non eletto, ci sono Mario Scarpitta (35) e Immacolata Crusco (7).