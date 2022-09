Pastore disperso in montagna ritrovato senza vita, dramma in Campania

Dramma nell’avellinese dove è stato ritrovato il corpo di un pastore disperso in montagna. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Pastore disperso in montagna: le ricerche

Le ricerche da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania nei boschi di Senerchia sono scattate ieri sera. L’allarme era stato diffuso per un pastore che risultava disperso dopo essere uscito per governare gli animali.

A segnalare la scomparsa la moglie dell’uomo. Successivamente i militari del Comando Stazione dei Carabinieri di Senerchia, hanno informato il Soccorso Alpino e Speleologico. I tecnici specializati in ricerca si sono subito recati sul posto ed hanno iniziato le ricerche già dalle 21.00 di ieri sera.

Eseguite perlustrazioni nella boscaglia e calate lungo i pendii dove si presumeva che l’uomo potesse trovarsi. Con l’ausilio di specifici mezzi informatici per questo tipo di operazioni, le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Poi questa mattina il corpo senza vita del pastore disperso è stato ritrovato. Era in fondo ad un canalone, nella zona di Porta Vallone Arenaccia.

Dopo le operazioni di rito e l’autorizzazione del magistrato di turno, i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno provveduto a rimuovere la salma. Il cadavere è stato portato sul sentiero utilizzando una barella per soccorso alpino ed un sistema di teleferiche. Da comprendere le cause del decesso.