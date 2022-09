Gianluca Esposito esonerato: l’annuncio della Gelbison

Colpo di scena in casa Gelbison. La società rossoblu ha esonerato mister Gianluca Esposito. Lo si apprende attraverso una nota pubblicata sulla pagina Facebook della squadra.

Gianluca Esposito esonerato: la nota della società

La Gelbison comunica che da oggi Mister Gianluca Esposito non ricoprirà più l’incarico di Allenatore responsabile della Prima Squadra.

Nel ringraziare il tecnico per aver guidato la prima squadra con dedizione e professionalità, la Società gli augura le migliori fortune umane e professionali. Anche le esperienze tecniche che hanno dato grande soddisfazioni possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. Per cui è necessario andare avanti.

La compagine del presidente Maurizio Puglisi ha aggiunto di essere già alla ricerca di un nuovo allenatore, «per operare in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della Prima Squadra».

Il cammino della Gelbison

La Gelbison ha avuto un avvio di stagione non proprio fortunato seppur non del tutto negativo. I rossoblu, insieme a Fidelis Andria e Viterbese hanno conquistato soltanto 2 punti in campionato frutto di due pareggi. Peggio ha fatto solo il Messina che è ultimo con un punto.

Per la Gelbison sconfitta all’esordio (3 a 1 casalingo) contro la Juve Stabia, pareggio sul Partenio di Avellino (0 a 0) e in casa con il Potenza (1 a 1) e nell’ultimo turno nuova sconfitta in quel di Francavilla (1 a 0). Ora la società vuole subito cambiare rotta.

Per questo Gianluca Esposito, allenatore della storica promozione in C dei vallesi, è stato esonerato.