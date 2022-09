Polla piange Terenzio e Vittorio. Stasera veglia di preghiera

È una comunità in lutto quella di Polla dopo l’incidente di ieri pomeriggio, una vera e propria tragedia. Sulla strada provinciale per Teggiano due giovanissimi hanno perso la vita. Si chiamavano Terenzio Volonnini e Vittorio Isoldi e avevano 24 e 29 anni; viaggiavano a bordo di un’auto con un terzo amico.

Incidente a Polla: la dinamica della tragedia

All’improvviso l’incidente sulla Polla – Teggiano: tre le vetture coinvolte, due auto e un suv. Una delle vetture dopo lo schianto è stata sbalzata nei campi, ad alcuni metri di distanza dalla carreggiata. È stato necessario l’intervento di vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per estrarre i corpi dalle lamiere.

Si è subito compresa la drammaticità della situazione e così è stato poiché dopo l’incidente per i due giovani di Polla, Cristiano e Vittorio, non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi del 118. La notizia si è diffusa velocemente nella comunità del Vallo di Diank rimasta sconvolta per la perdita di queste due giovani vite.

Fin da subito in molti hanno voluto esprimere il loro cordoglio ai familiari, avvertiti del decesso soltanto in serata. Nel sinistro sono state coinvolte anche altre cinque persone trasferite in ospedale.

Il ricordo

Proprio a dimostrazione di quanto il drammatico incidente abbia colpito la comunità, questa sera alle ore 20:30 presso la chiesa di Cristo Re di Polla è stata organizzata una veglia di preghiera per i giovani che hanno perso la vita nel sinistro e per le loro famiglie affinché, dice il parroco don Antonio, il signore li sostenga in questa difficile ora.