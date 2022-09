Gelbison: i rossoblù cedono di misura al Virtus Francavilla

Nel pomeriggio di oggi la Gelbison era di scena in trasferta contro il Virtus Francavilla. La gara valevole per il quarto turno del girone C di Serie C, con calcio d’inizio alle ore 17:30, ha visto vincere la squadra brindisina con il risultato di 1-0.

Gelbison- Virtus Francavilla: la gara

La gara viene decisa subito grazie al gol lampo di Patierno, abile ad approfittare di un errore difensivo dei cilentani e a insaccare da pochi passi. La Gelbison prova a scuotersi in un paio di occasioni trovando però attento Avella estremo difensore dei biancazzurri.

Al 21esimo Savini si divora il pareggio sprecando da posizione a dir poco invitante dopo un pasticcio della retroguardia locale.. Dopo sette minuti Bonalumi angola troppo il suo colpo di testa,

Cilentani aggressivi con molti palloni recuperati nel mezzo, nonostante l’assenza dell’infortunato Uliano, ma senza la giusta freddezza avanti dove le polveri sono rimaste bagnate per tutti e novanta minuti di gioco.

Ritmo discreto anche nella ripresa con Maiorino ad impegnato Vitale scoccando un rasoterra mentre per i rossoblù Sorrentino, al quarto minuto, e Fornito, al dodicesimo, vanno ancora vicini al pari. A mancare il raddoppio. invece. è Patierno che sugli sviluppi di un corner dopo il quarto d’ora mette alto. Gara aperta sino alle battute finali quando Kyeremateng spreca di testa da posizione favorevole.

Il tabellino

Virtus Francavilla Calcio-Gelbison 1-0

Reti: 1’pt Patierno

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, Giorno (32’pt Tchetchoua), Cardoselli (1’st Mastropietro), Miceli, Patierno (39’st Ekuban), Perez (16’st Maiorino), Caporale, Pierno (16’st Solcia), Risolo, Carella. A disp: Milli, Romagnoli, Di Marco, Ejesi, Fois, Cisco, Macca, Minelli. All. Calabro

Gelbison: Vitale, Cargnellutti, Gilli, Sorrentino (1’st Sane), De Sena, Fornito (33’st Di Fiore), Savini (17’st Citarella), Bonalumi, Loreto, Nunziante (37’st Marong), Statella (17’st Kyeremateng). A disp: D’Agostino, Cannizzaro, Onda, Mesisca, Paoloni, Di Lorenzo, Correnti. All. Esposito

Arbitro: Sig. Adolfo Baratta di Rossano (Francesco Collu di Oristano-Maurizio Barbiero di Campobasso-Domenico Leone di Barletta)

Note: Ammoniti: Cardoselli, Pierno (VF) De Sena (GE)

Recupero: 1’pt, 3’st.