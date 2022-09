Un corso di autodifesa femminile: ecco l’iniziativa a Corleto Monforte

Un corso di autodifesa personale femminile ha per obiettivo quello di trasformare una donna in una persona in grado di combattere, se necessario, per difendersi. Esso punta a promuovere la consapevolezza, la forza e le capacità di autodifesa per le donne, attraverso lezioni finalizzate a costruire le competenze e la fiducia di cui hanno bisogno per proteggersi.

Corso di autodifesa femminile: l’iniziativa di Corleto Monforte

Un corso di autodifesa femminile è in programma anche a Corleto Monforte. Ad organizzarlo l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Accademia Uds. L’iniziativa prenderà il via il prossimo 24 settembre a partire dalle ore 18 presso il centro polifunzionale.

A cadenza mensile ci saranno interventi volti a una maggiore conoscenza emotiva della donna in situazioni di pericolo.

Le finalità

Il percorso di incontri è volto a rendere la donna più serena, tranquilla, pronta, attraverso una maggiore conoscenza delle proprie emozioni. Le tecniche utilizzate mirano ad un miglioramento della consapevolezza del proprio io, ad un innalzamento dell’autostima, ad una gestione più funzionale dello stress, alla capacità di far fronte al panico e alla paura fisica e verbale in molteplici contesti: strada, abitazione, lavoro, tra amici.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’assessora Katia Sudano o scrivere una email a: sindaco@comune.corletomonforte.sa.it