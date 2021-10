Violenza sulle donne, a Sanza un corso di autodifesa femminile

SANZA. Importante iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Sanza, assessorato alle politiche sociali, unitamente con la Consulta delle Donne sul tema: prevenzione della violenza sulle donne, urbana e domestica. La collaborazione con l’accademia UDS fornirà l’occasione per un percorso formativo dedicato alle donne di autodifesa, adatto a tutte le età, semplice ed intuitivo.

L’iniziativa sarà presentata domenica 17 ottobre, alle ore 18.00 presso al sala conferenze del CEA, Il Centro di Educazione Ambientale, in località da Salemme. Il corso è assolutamente gratuito e sarà tenuto da esperti dell’Accademia UDS.

“Abbiamo pensato alle donne, alle persone comuni che si sentono vulnerabili, insicure o che sanno di essere minacciate. A loro ma anche a tutte le donne con in questo percorso possono rafforzare la loro autostima, la loro capacità di reazione – ha affermato l’assessore alle politiche sociali Marianna Citera – soprattutto abbiamo voluto fornire una nuova occasione di incontro e confronto con la possibilità di intraprendere un percorso nuovo di conoscenza e condivisione di una problematica che forse non c’è nella nostra comunità, o magari esiste ed è ben nascosta. La violenza sulle donne, tra le mura domestiche, è una piaga enorme nella società contemporanea. La nostra idea è quella di fornire l’occasione per comprendere, l’opportunità di capire che esistono altre strade ed altre verità. Magari è utile prepararsi alle evenienze peggiori conoscendo ogni proprio punto di forza e di debolezza e quelli di chi è pronto ad aggredirci. L’autodifesa femminile correttamente insegnata ed appresa, può riuscire ad offrire un bagaglio di preparazione tecnica, teorica e pratica, idoneo a preparare qualsiasi donna ad affrontare situazioni critiche con la consapevolezza di poter riuscire a sfruttare efficacemente ogni possibile via di uscita. Ecco cosa intendiamo fare: offrire una via d’uscita” ha concluso l’assessore Marianna Citera.

L’appuntamento dunque è a Sanza, domenica 17 ottobre ore 18.00 al CEA.