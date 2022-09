Spettacoli dedicati ai bambini nel weekend di Ascea

L’allerta meteo non frena gli eventi dedicati ai più piccoli. Alla Fondazione Alario di Ascea sabato 17 e domenica 18 settembre prendono il via gli spettacoli per bambini e famiglie. In programma due eventi: Zeus Re dell’Olimpo e la Cicala e la Formica a cura della compagnia Cilento Art Ets.

Gli appuntamenti rientrano nell’ambito della 52°edizione della Fiera della Croce sotto la direzione artistica di Lillo De Marco.

Spettacoli per i bambini ad Ascea: l’iniziativa

Nell’attesa della parte conclusiva della manifestazione, che integra percorsi ed itinerari collegati alla millenaria Fiera della Croce, c’è grande entusiasmo e attesa per gli spettacoli dedicati ai bambini, iniziati a Cardile il 3 settembre scorso con le “Le storie di Cipollino” di Gianni Rodari.

Stasera si riparte da Ascea. “In controtendenza a quanto fatto in altre programmazioni, dove le esigue somme destinate ai cachet da parte della Regione hanno prodotto spesso iniziative poco culturali e molta animazione territoriale, abbiamo scelto di fare un Poc dedicato ai bambini”. A dirlo il direttore artistico Lillo De Marco.

Il progetto collegato alla Fiera della Croce di Stio, co-finanziato dalla Regione Campania, ha interessato i comuni di Campora, Gioi, Orria, Perito, Stio e Ascea (capofila del progetto).

Gli spettacoli per bambini organizzati presso la Fondazione Alario non sono gli ultimi appuntamenti in programma