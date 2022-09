Gioca con l’alcool: giovane ustionato ad Eboli

Giocare con l’alcool e utilizzarlo vicino a fonti di calore può essere rischioso e addirittura portare a conseguenze drammatiche. Più volte si sono registrati incidenti domestici. L’ultimo nella giornata di ieri ha visto sfortunato protagonista un giovane residente ad Eboli, rimasto ustionato e ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Gioca con l’alcool: giovane ustionato. Il caso

Stando alle prime ricostruzioni l’11enne, residente a Campolongo insieme alla famiglia d’origine rumena, stava giocando con una bottiglia di alcool. All’improvviso una fiammata e il ragazzino è stato travolto dal fuoco. Il giovane è rimasto ustionato sul corpo. Le urla strazianti hanno allarmato i genitori che hanno allertato il 118. I sanitari hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale Cardarelli di Napoli che dispone di un centro dedicato ai grandi ustionati.

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata ma non è fortunatamente in pericolo di vita, tuttavia risulta ustionato all’addome e al torace. Il fuoco avrebbe bruciato vestiti e di conseguenza la cute.

Del caso sono stati informati anche i carabinieri della compagnia di Eboli.

Un episodio simile si è registrato alcune settimane fa a Capaccio Paestum. Anche in questo caso una bimba, nel tentativo di accendere il fuoco con dell’alcool, rimase ustionata. Per lei risultò necessario il trasferimento in ospedale.