Capaccio, tenta di accendere fuoco con l’alcool: bimba resta ustionata

Attimi di paura questo pomeriggio in località Laura di Capaccio Paestum. Una bimba di nove anni, in vacanza con la famiglia, è rimasta ustionata dopo aver tentato di accendere uno zampirone per allontanare le zanzare.

Bimba ustionata a Capaccio: l’episodio

Stando alle prime ricostruzioni la piccola si trovava con i genitori nel giardino di una villetta a pochi passi dal litorale, dove stava trascorrendo qualche giorno di riposo. La presenza di insetti l’ha portata a tentare di accendere uno zampirone. Viste le difficoltà ha provato ad aiutarsi con dell’alcool. Un ritorno di fiamma, però, ha investito in pieno la bimba, rimasta ustionata.

I soccorsi

Le urla hanno attirato l’attenzione dei genitori che hanno fatto scattare l’allarme al 118. Con un’ambulanza è stato disposto il trasferimento in codice rosso presso l’ospedale di Battipaglia. Da qui, dopo un primo controllo, si è deciso di trasportarla con un’eliambulanza presso l’ospedale di Cardarelli di Napoli che ha un reparto attrezzato proprio per gli ustionati.

La piccola ha ustioni su quasi il 40% del corpo ma per fortuna non è in pericolo di vita.

I precedenti

Il caso della bambina ustionata è soltanto l’ultimo di una serie di incidenti domestici registrati sul territorio. In particolare in inverno capita che vi sia chi tenti di accendere il camino aiutandosi con dell’alcool, venendo investito da un ritorno di fiamma. Una delle tragedia che maggiormente si ricordano è quella della giovane Federica Tropiano, 21enne di Teggiano.

Come utilizzare l’alcool

L’alcool non va mai utilizzato per accendere o ravvivare il fuoco. Lo sottolinea anche il Centro Nazionale Sostanze Chimiche: